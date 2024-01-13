Напомню: Председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование ситуации с госпитализацией министра обороны США Ллойда Остина, сообщает The Hill.
Прикол, у Байдена целый министр обороны потерялся, а он даже этого и не заметил
Комментарии
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Александр Салтановский
Приболела горилка, а как грозила, как грозила, ну ни много ни мало, просто нанести России прямо вот стратегическое поражение, того и гляди, как бы в ящик не сыграла!
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20 час.
Надежда
Чудеса! Пропадают целые генералы и президенты с ядерными чемоданами неизвестно куда, а еще пытаются учить весь мир "ковыряться в носу"!😏
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19 час.
а
айрат
Рыба гниет с головы!
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14 час.
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