Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 058 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Ну уж РЕН ТВ не надо сравнивать. Отличный познавательный канал. А фильмы? Один фильм в 20-00 и всё? "Звезда" хороший ...Первый канал дост...
  • Виктор Хохлов
    «Зачем считать оставшиеся дни? Надо просто жить!», Полагаю, здесь одно слово имеет значение – «просто»… т.е., теперь ..."Мне трудно ходит...
  • Mag Nit
    Тебя рылом натыкать? Не Путин правит Россией.Первый канал дост...

Прикол, у Байдена целый министр обороны потерялся, а он даже этого и не заметил

Прикол, у Байдена целый министр обороны потерялся, а он даже этого и не заметил

Напомню: Председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование ситуации с госпитализацией министра обороны США Ллойда Остина, сообщает The Hill.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
Приболела горилка, а как грозила, как грозила, ну ни много ни мало, просто нанести России прямо вот стратегическое поражение, того и гляди, как бы в ящик не сыграла!
Ответить
20 час.
Надежда
Чудеса! Пропадают целые генералы и президенты с ядерными чемоданами неизвестно куда, а еще пытаются учить весь мир &quot;ковыряться в носу&quot;!😏
Ответить
19 час.
а
айрат
Рыба гниет с головы!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх