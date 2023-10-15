МИД Египта: Проходу через «Рафах» мешает повреждение дорог в Газе

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри сообщил, что передвижение через КПП «Рафах» открыто для иностранных граждан, но представляется в настоящий момент сложным из-за разрушения дорог с палестинской стороны.
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