В станице Филоновской для воспитанников Филоновского детского сада была проведена экскурсия в Филоновский опорный пост пожарной части № 71 ГКУ ВО 1 отряд ПС.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В станице Филоновской для воспитанников Филоновского детского сада была проведена экскурсия в Филоновский опорный пост пожарной части № 71 ГКУ ВО 1 отряд ПС.