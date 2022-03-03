Пользователи в РФ жалуются на сбои в работе App Store, Google Play и Facebook

Российские пользователи сообщают о проблемах с доступом ко многим ресурсам.В ночь на пятницу российские пользователи стали массово жаловаться на невозможность подключиться ко многим ресурсам и приложениям, включая Google Play Storе и App Store.
Российские пользователи сообщают о проблемах с доступом ко многим ресурсам.В ночь на пятницу российские пользователи стали массово жаловаться на невозможность подключиться ко многим ресурсам и приложениям, включая Google Play Storе и App Store.
Свежие комментарии