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Пользователи в РФ жалуются на сбои в работе App Store, Google Play и Facebook

Пользователи в РФ жалуются на сбои в работе App Store, Google Play и Facebook

Российские пользователи сообщают о проблемах с доступом ко многим ресурсам.В ночь на пятницу российские пользователи стали массово жаловаться на невозможность подключиться ко многим ресурсам и приложениям, включая Google Play Storе и App Store.

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