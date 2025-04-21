В Китае прокомментировали пасхальное перемирие на Украине

Пекин рад видеть все усилия, ведущие к прекращению огня на Украине. Так официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь прокомментировал предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, передает РИА Новости.
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