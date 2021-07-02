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Хазин рассказал, какие два «козыря» Путина уложат на лопатки всю либеральную элиту

Хазин рассказал, какие два «козыря» Путина уложат на лопатки всю либеральную элиту

Период правления либеральной элиты, окопавшейся в руководстве РФ сразу после распада Советского Союза, подходит к концу.

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Юрий Мешков
Ну вот, теперь и либерасня будет знать о "козырях" Путина, вот как тут играть?
Юрий Проневич
Этот экономист давно уже со своими пустопорожними прогнозами превратился в обыкновенного болтуна. Вылизывает, вылизывает задницу обнуленому, да все бес толку.
Евгений
Ты бы букварь освоил для начала и писать научился, эксперт хренов...
Юрий Белов
А вот такие малограмотные , на майданах , под пиндосовскую дудку , по всему миру и скачут ...
Евгений
Ты совсем дурак что ли? Какой майдан, кто скачет? Ты же тут не доволен чем-то...
Nikolai Baranixin
А самыми лучшими "козырями" для ВВП в борьбе с предателями -предателями-предателями. какая там "либерасня!Так вот, самые лучшие "козыри" -петля и пуля. Последний император России,мягкотелый, пластилиновый соплежуй, тоже либеральничал со своими врагами.Это же надо, за попытку свержения сущестующей власти, вместо виселицы - курорт, сельцо Шушенское. И невесте позволил приехать к государственному преступнику, дабы не скучал в Сибири Ильич.
Альбина Колесникова
какой вы злой? читать вас неприятно, прямо злоба прёт из вас со всех щелей , может хватит исходить злобой, по вашему не будет Николай ,похоже вы из тех кто работает на запад, заткнитесь уж.
Валера Юшков
Чего только не напридумает, что бы удержать прихватизаторов власть.
Анатолий Иванов
Два козыря? А это как? Подготовили двух артистов?
LiapaNNZ Фамилия
Либералы у власти, зачем им укладывать на лопатки либералов? Пожалуй только тех кто не при власти, но хочет ею стать, так и хрен с ними, они ничего менять не будут, в лучшую сторону точно. Ну а остальные, потому либералы, что это слово давно означает — "всякую сволочь"; и власть просто защищает себя от перемен.
Vera Dobryagina
Хазин блефует. Не умеешь играть-не садись.
Матвеев Николай
Как что то сморозит Хазин- жди обратное, все его слова должны пониматься чушью! Трубадур, особенно- последний слог.
Олег Берестецкий
Правильно Хазин пишет - этих наших либералов выкормили на американские деньги, пользы стране они не принесли никакой, только колоссальный вред.
вячеслав рюмин
Никаких козырей у Путина нет- его мертвой хваткой держит Чубайс и КО.
Василий Пашков
Элиту нужно срочно искоренять в России, все природные ресурсы, крупные предприятия национализировать, состав думы из числа только высоко квалифицированных специалистов и ученых, всех артистов, спортсменов, писателей и прочих бездельников из состава думы убрать и оклады депутатам сделать средними по России.

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