Хазин рассказал, какие два «козыря» Путина уложат на лопатки всю либеральную элиту

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаХазин рассказал, какие два «козыря» Путина уложат на лопатки всю либеральную элиту Период правления либеральной элиты, окопавшейся в руководстве РФ сразу после распада Советского Союза, подходит к концу.Вернуться к статье159НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮМЮрий МешковНу вот, теперь и либерасня будет знать о "козырях" Путина, вот как тут играть?Юрий ПроневичЭтот экономист давно уже со своими пустопорожними прогнозами превратился в обыкновенного болтуна. Вылизывает, вылизывает задницу обнуленому, да все бес толку.ЕвгенийТы бы букварь освоил для начала и писать научился, эксперт хренов...Юрий БеловА вот такие малограмотные , на майданах , под пиндосовскую дудку , по всему миру и скачут ...ЕвгенийТы совсем дурак что ли? Какой майдан, кто скачет? Ты же тут не доволен чем-то...Nikolai BaranixinА самыми лучшими "козырями" для ВВП в борьбе с предателями -предателями-предателями. какая там "либерасня!Так вот, самые лучшие "козыри" -петля и пуля. Последний император России,мягкотелый, пластилиновый соплежуй, тоже либеральничал со своими врагами.Это же надо, за попытку свержения сущестующей власти, вместо виселицы - курорт, сельцо Шушенское. И невесте позволил приехать к государственному преступнику, дабы не скучал в Сибири Ильич.Альбина Колесниковакакой вы злой? читать вас неприятно, прямо злоба прёт из вас со всех щелей , может хватит исходить злобой, по вашему не будет Николай ,похоже вы из тех кто работает на запад, заткнитесь уж.Валера ЮшковЧего только не напридумает, что бы удержать прихватизаторов власть.Анатолий ИвановДва козыря? А это как? Подготовили двух артистов?LiapaNNZ ФамилияЛибералы у власти, зачем им укладывать на лопатки либералов? Пожалуй только тех кто не при власти, но хочет ею стать, так и хрен с ними, они ничего менять не будут, в лучшую сторону точно. Ну а остальные, потому либералы, что это слово давно означает — "всякую сволочь"; и власть просто защищает себя от перемен.Vera DobryaginaХазин блефует. Не умеешь играть-не садись.МНМатвеев НиколайКак что то сморозит Хазин- жди обратное, все его слова должны пониматься чушью! Трубадур, особенно- последний слог.Олег БерестецкийПравильно Хазин пишет - этих наших либералов выкормили на американские деньги, пользы стране они не принесли никакой, только колоссальный вред.вячеслав рюминНикаких козырей у Путина нет- его мертвой хваткой держит Чубайс и КО.Василий ПашковЭлиту нужно срочно искоренять в России, все природные ресурсы, крупные предприятия национализировать, состав думы из числа только высоко квалифицированных специалистов и ученых, всех артистов, спортсменов, писателей и прочих бездельников из состава думы убрать и оклады депутатам сделать средними по России.Комментировать
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