ФИЦ ИнБЮМ: в Северо-Крымском канале постчернобыльских загрязнений почти нет

Специалисты отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ установили, что количество долгоживущих радионуклидов и тяжелых металлов после Чернобыльской аварии в Северо-Крымском канале (СКК) в 2-3 раза ниже нормы.
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