ФИЦ ИнБЮМ: в Северо-Крымском канале постчернобыльских загрязнений почти нет

Специалисты отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ установили, что количество долгоживущих радионуклидов и тяжелых металлов после Чернобыльской аварии в Северо-Крымском канале (СКК) в 2-3 раза ниже нормы.