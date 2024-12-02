ЦБ разработал меры защиты россиян при взыскании долгов без суда

Центробанк, Минюст и Федеральная нотариальная палата (ФНП) разрабатывают поправки в законодательство, чтобы ограничить банки и коллекторов в возможностях взыскания долгов с россиян по исполнительной надписи нотариуса, сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦБ.