ЦБ разработал меры защиты россиян при взыскании долгов без суда

Центробанк, Минюст и Федеральная нотариальная палата (ФНП) разрабатывают поправки в законодательство, чтобы ограничить банки и коллекторов в возможностях взыскания долгов с россиян по исполнительной надписи нотариуса, сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦБ.
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