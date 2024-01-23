Как на следующем собеседовании объяснить причину своего увольнения

Вас не застигнут врасплох, когда вам придётся объяснять, почему вы уволились с последней работыХотя, скорее всего, вы мало что можете сделать, столкнувшись с увольнением, вы можете контролировать то, как вы справитесь с этим в будущем.
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