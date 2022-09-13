Россия может перенаправить поставки газа из ЕС за три года

Россия в течение трех-пяти лет способна перенаправить европейские поставки газа в другие страны, заявил «Известиям» ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин.
Россия в течение трех-пяти лет способна перенаправить европейские поставки газа в другие страны, заявил «Известиям» ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин.
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