ИЗВЕСТИЯ iz

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Россия может перенаправить поставки газа из ЕС за три года

Россия может перенаправить поставки газа из ЕС за три года

Россия в течение трех-пяти лет способна перенаправить европейские поставки газа в другие страны, заявил «Известиям» ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин.

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