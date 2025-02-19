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Царьград

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Новые штрафы: ремень безопасности в авто обойдется в 3 тысячи рублей

Новые штрафы: ремень безопасности в авто обойдется в 3 тысячи рублей

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила увеличить штраф за нарушение правил использования ремней безопасности до 3 тысяч рублей.

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