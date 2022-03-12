Происшествия

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Дополнительные уроки по ПДД состоялись для сотен школьников Кабардино-Балкарии

В преддверии весенних каникул сотрудники Госавтоинспекции Прохладненского района проводят цикл мероприятий по повышению дорожной грамотности юных пешеходов.

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