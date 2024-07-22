Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Nata
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ОТКУДА У ПРИЕЗЖИХ УГОЛОВНИКОВ РУССКИЕ ПАСПОРТА

ОТКУДА У ПРИЕЗЖИХ УГОЛОВНИКОВ РУССКИЕ ПАСПОРТА

Резонансное нападение азиатской шпаны в Самаре на депутата Госдумы Михаила Матвеева вряд ли станет "красной линией" в решении мигрантского вопроса в России, поскольку этот политик целенаправленно занимается им.

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