ОТКУДА У ПРИЕЗЖИХ УГОЛОВНИКОВ РУССКИЕ ПАСПОРТА

Резонансное нападение азиатской шпаны в Самаре на депутата Госдумы Михаила Матвеева вряд ли станет "красной линией" в решении мигрантского вопроса в России, поскольку этот политик целенаправленно занимается им.
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