В Новосибирской области спасатели помогают людям в период паводка-2024

В частности, спасатели Куйбышевского и Чановского отряда работали в н.п. Орловка. Как рассказали в аварийно-спасательной службе региона, специалисты организовали переправу при помощи плавсредств и с 20 по 24 апреля перевезли через реку Уй 218 человек, а также оказали адресную помощь населению.