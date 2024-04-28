В Новосибирской области спасатели помогают людям в период паводка-2024

В частности, спасатели Куйбышевского и Чановского отряда работали в н.п. Орловка. Как рассказали в аварийно-спасательной службе региона, специалисты организовали переправу при помощи плавсредств и с 20 по 24 апреля перевезли через реку Уй 218 человек, а также оказали адресную помощь населению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии