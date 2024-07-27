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Джоэл Эмбиид о решении представлять США: «Я многого добился в Америке»

«Я многого добился в Америке, у меня в этой стране семья, я прожил здесь половину своей жизни. Это довольно важно.

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