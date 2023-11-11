О защите танков от дронов-камикадзе, крещении в экстремальных условиях и богослужении под землёй: священник в зоне СВО

С самого начала специальной военной операции священник из Феодосии, настоятель храма Архистратига Михаила иерей Александр Мешков вместе с руководителем гуманитарного центра Крымской митрополии протоиереем Дмитрием Кротковым ездят с гуманитарной миссией «за ленточку».