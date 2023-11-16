В Госдуме наградили преподавателей вузов

В преддверии Дня преподавателя высшей школы, который отмечают в России 19 ноября, лучшим преподавателям вузов вручили благодарности от Комитета Госдумы по науке и высшему образованию 16 ноября в Доме Союзов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии