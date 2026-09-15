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Как каждую осень учащиеся и интеллигенция СССР выезжали на сбор урожая

Как каждую осень учащиеся и интеллигенция СССР выезжали на сбор урожая

По осени в авральном порядке советских граждан выгоняли на борьбу за урожай. Рассказываем и показываем фотографии этих очень странных мероприятий.

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