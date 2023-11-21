Свыше 180 катков откроют в Подмосковье к зиме. Из них 30 — с искусственным льдом. Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, этой зимой будет работать 181 каток, а также 52 лыжные трассы и 56 тюбинговых горок.
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