Вложения Samsung в НИОКР и производство достигли рекордного уровня

Компания Samsung Electronics Co. заявила, что в 2024 году сделала крупнейшие в своей истории инвестиции в исследования и разработки (НИОКР) и расширение производственных мощностей, 11 марта сообщает агентство Yonhap.
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