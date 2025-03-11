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Вложения Samsung в НИОКР и производство достигли рекордного уровня

Вложения Samsung в НИОКР и производство достигли рекордного уровня

Компания Samsung Electronics Co. заявила, что в 2024 году сделала крупнейшие в своей истории инвестиции в исследования и разработки (НИОКР) и расширение производственных мощностей, 11 марта сообщает агентство Yonhap.

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