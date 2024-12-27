Неуловимая стая! Собаки, козы и коты, спасшиеся при страшном пожаре, объединились в команду и стали выживать вместе!

Около полугода назад в городе Днепр произошла трагедия – сильный пожар уничтожил частное хозяйство и унёс жизнь хозяина.
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