Подросток стал инициатором ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области несовершеннолетний на автомобиле ВАЗ-2109 столкнулся с иномаркой. Инцидент произошел поздно вечером в Волжском в воскресенье, 13 июня, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
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