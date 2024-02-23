10-ступенчатый «автомат» оказался не таким уж и надежным. Toyota отзывает 280 тыс. внедорожников Toyota Tundra, Sequoia и Lexus LX 600

Toyota объявила в США большой отзыв: кампания охватывает 280 тыс. внедорожников Toyota Tundra и Tundra Hybrid 2022-2024 годов выпуска, Sequoia 2023–2024 годов выпуска и Lexus LX 600 2022–2024 годов выпуска.
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