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Царьград

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В Госдуме обсудили введение уголовного наказания за оскорбление матерей-одиночек

В Госдуме обсудили введение уголовного наказания за оскорбление матерей-одиночек

Депутаты, юристы, блогеры при участии священника обсудили защиту матерей-одиночек и более широкие вопросы семейной морали: от возможного уголовного наказания за оскорбления до алиментов за счёт государства и "кодексов поведения" для публичных людей.

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