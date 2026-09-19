В Госдуме обсудили введение уголовного наказания за оскорбление матерей-одиночек

Депутаты, юристы, блогеры при участии священника обсудили защиту матерей-одиночек и более широкие вопросы семейной морали: от возможного уголовного наказания за оскорбления до алиментов за счёт государства и "кодексов поведения" для публичных людей.
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