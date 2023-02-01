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Гаджиев об Азии: «Немало стран под давлением США может поступить как Польша. Что будет в УЕФА, тоже неизвестно – даже по завершении СВО это не исчезнет»

Гаджи Гаджиев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию. «Это настолько сложный вопрос, что однозначного решения нет.

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