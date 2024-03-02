Посол Болгарии: "Евроскептицизм наблюдается во многих странах в период до их интеграции"

Существование евроскептических настроений обусловлено главным образом недостаточным знанием Европейского Союза, а также тех преимуществ и выгод, которые он приносит соответствующим обществам и отдельным гражданам.
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