Трэйси Макгрэйди: «Браун и Эмбиид не разговаривали друг с другом после обмена»

По словам члена Зала славы Трэйси Макгрэйди , близкий ему звездный новобранец «Сиксерс» Джейлен Браун все еще не связывался с лидером команды Джоэлом Эмбиидом , хотя обмен экс-игрока «Селтикс» состоялся 1 июля.
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