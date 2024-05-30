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Царьград

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Попытка атаки Краснодарского края: ПВО отразила пять вражеских дронов

Попытка атаки Краснодарского края: ПВО отразила пять вражеских дронов

Утром 30 мая Киев попытался атаковать Краснодарский край с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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