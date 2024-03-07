На Байкале завершился первый подлёдный фестиваль Федерации фридайвинга. Как отмечает РЕН ТВ, соревнования открылись рекордным погружением Марии Ольшевской — спортсменка погрузилась на 40 метров с задержкой дыхания под лёд без гидрокостюма.
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