"Это наше крайнее слово", - Глава Госдепа озвучил ультиматум в адрес Москвы

Politiki.net Чего мы не способны создать - то право на существование не имеет. Это короткий пересказ озвученных главой Госдепа США Энтони Блинкеным требований: Представители Белого дома «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса "Алабуга", в Соединенные Штаты для экспертизы.