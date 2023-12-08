Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Это наше крайнее слово", - Глава Госдепа озвучил ультиматум в адрес Москвы

"Это наше крайнее слово", - Глава Госдепа озвучил ультиматум в адрес Москвы

Politiki.net Чего мы не способны создать - то право на существование не имеет. Это короткий пересказ озвученных главой Госдепа США Энтони Блинкеным требований: Представители Белого дома «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса "Алабуга", в Соединенные Штаты для экспертизы.

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Комментарии
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Olegus
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16 час.
Misha Glusch
как челобитную подаешь? холоп!
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14 час.
Россиянин
Интересно, они сами об этом что думают? Это же просто сверхнаглое заявление.
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6 час.

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