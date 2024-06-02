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Воронежские новости

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В Хоперском заповеднике ограничили посещение лесов из-за рисков пожара

В Хоперском заповеднике ограничили посещение лесов из-за рисков пожара

В то же время музей природы заповедника продолжит принимать гостей.Посетителей Хопёрского заповедника предупредили о том, что с конца мая на его территории вводятся временные ограничения на посещение экскурсионных маршрутов и прогулок.

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