Сорокин отразил 34 из 36 бросков «Лос-Анджелеса». Победа – 7-я в 17 матчах в сезоне

«Айлендерс» одолели «Кингс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Рекордная серия калифорнийцев по числу гостевых побед подряд со старта сезона завершилась на отметке 11 матчей.
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