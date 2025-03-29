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Тайриз Макси пропустит как минимум еще два матча

Макси не играет с начала марта из-за растяжений спины и пальца. Баскетболист не сыграет в домашних матчах в субботу против «Майами» и в воскресенье против «Торонто», увеличив срок своего отсутствия до 15 игр.

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