ЕС может смягчить новые санкции ради перевозок российского СПГ

Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press FT: ЕС может разрешить Греции продолжать перевозить российский СПГ Самер Мустафа Греческая судоходная компания Dynagas получит разрешение на продолжение перевозки сжиженного природного газа (СПГ) российского производства.
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