МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 741 подписчик

ЕС может смягчить новые санкции ради перевозок российского СПГ

ЕС может смягчить новые санкции ради перевозок российского СПГ

Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press FT: ЕС может разрешить Греции продолжать перевозить российский СПГ Самер Мустафа Греческая судоходная компания Dynagas получит разрешение на продолжение перевозки сжиженного природного газа (СПГ) российского производства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии