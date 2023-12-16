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Экс-пилот «Ф-1» ван дер Гарде завершил карьеру гонщика

Гидо ван дер Гарде объявил о завершении карьеры. Ван дер Гарде выступал в «Формуле-1» в 2013 году за «Катерхэм», а в 2016-м стал чемпионом Европейской серии «Ле-Ман».

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