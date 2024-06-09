Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на граждан в одном из торговых центров Москвы

В социальных медиа получила распространение информация, согласно которой двое выходцев из иностранного государства в ответ на замечание о нарушении ими общественного порядка напали на мужчину и его супругу в торгово-развлекательном центре.
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