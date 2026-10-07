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Опубликован новый план перемирия между РФ и Украиной из трёх пунктов

Опубликован новый план перемирия между РФ и Украиной из трёх пунктов Индийская сторона предложила план перемирия в конфликте на Украине из трёх пунктов.

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