Курская чиновница вопреки поручению Хинштейна закрыла свою страницу

<p style="text-align:justify"><strong>Не единожды врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призывал сотрудников администрации быть открытыми для людей, в том числе, создать страницы в соцсетях и не запрещать комментировать записи.
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