Глава калужского Заксобрания поздравил земляков с Днем России

Председатель областного Заксобрания Геннадий Новосельцев обратился к калужанам с поздравлением в связи с Днем РоссииПредседатель областного Заксобрания Геннадий Новосельцев обратился к калужанам с поздравлением в связи с Днем России.
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