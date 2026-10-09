Виллаш-Боаш о работе в «Челси»: «Думал, смогу руководить этими игроками, как в «Порту», но там были примадонны – у каждого свой характер, амбиции. Тут надо не отступать от принципов, но уметь надевать маску»

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Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш вспомнил работу главным тренером « Челси » в сезоне-2011/12. «В определенный момент карьеры я применял стиль руководства, который, как мне казалось, перенял в структуре «Порту».