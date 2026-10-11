Серия мощных взрывов в Харькове: атакована ТЭЦ-5

Ракетный удар нанесен в пригороде Харькова, сообщили власти. При этом Зеленский в вечернем обращении заявил, что Армия России нанесла удар по харьковской ТЭЦ-5.
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