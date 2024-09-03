Новый фигурант дела «Крокуса» жил в большой семье в Свердловской области

Новый фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле» в Подмосковье Хусейн Хамидов на протяжении нескольких лет проживал вместе с родителями и пятью братьями и сестрами в городе Артемовский в Свердловской области.
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