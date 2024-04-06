«Домашнее выступление»: Кудрявцева показала, что вытворяет ее дочь

Пока сама ведущая только пытается приседать, Маша легко садится на шпагаты. Лера Кудрявцева с дочерью Машей соцсетиЛера Кудрявцева еще только восстанавливается после разрыва связки на правой ноге в феврале текущего года и осторожно пытается делать неглубокие приседания под руководством врача-реабилитолога.