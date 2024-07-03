Как прошло очередное заседание по делу возможного политеховского маньяка Манишина?

На следующем заседание должно завершиться рассмотрение второго убийства Очередное, уже шестое заседание по делу возможного политеховского маньяка Виталия Манишина состоялось в Калманском районном суде 3 июля.
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