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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как прошло очередное заседание по делу возможного политеховского маньяка Манишина?

Как прошло очередное заседание по делу возможного политеховского маньяка Манишина?

На следующем заседание должно завершиться рассмотрение второго убийства Очередное, уже шестое заседание по делу возможного политеховского маньяка Виталия Манишина состоялось в Калманском районном суде 3 июля.

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