Сказка для двоих

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Как бы это курьезно не звучало, но это — любимая фаворитка Фиделя Кастро

Как бы это курьезно не звучало, но это — любимая фаворитка Фиделя Кастро

Любимая фаворитка Фиделя Кастро. Как бы это курьезно не звучало, но великий и бесстрашный революционер, был фанатичным поклонником мороженого!)Придя к власти, он объявил, что одна из его главных задач, это создание развитой молочной промышленности.

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