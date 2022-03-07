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Браузер Google Chrome на Mac теперь быстрее, чем Safari

Браузер Google Chrome на Mac теперь быстрее, чем Safari

Компания Google объявила о новых обновлениях, внесенных в браузер Chrome, благоадаря которым она сумела повысить производительность ПО на компьютерах Apple.

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