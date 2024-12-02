С Сахалина в зону СВО отправили партию дронов и средств РЭБ

Большая партия спецтехники и снаряжения отправилась с Сахалина в Донбасс. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что сахалинские солдаты в зоне проведения спецоперации получат беспилотные авиасистемы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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