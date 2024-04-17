На этот раз лето я провел в составе геодезической экспедиции недалеко от реки Иртыш. Летом в тех местах жарко, на проселочных и полевых дорогах пыльно, работа физически довольно трудная.
Рыбалка на островке или щучьи полеты
Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за рассказ. Ко всему надо подходить основательно, вот и Ваша рыбалка поэтому удалась!
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10 час.
Сергей Легков
Спасибо. Не очень-то основательно я к этому подошел: удочка самодельная, приманку с собой не взял… Все как-то спонтанно получилось. Зато позагорал и покупался вволю.
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5 час.
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