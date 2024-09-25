Автобусы, павильоны, тазики и миллионные долги: в Омске начинается приватизация муниципальных рынков, бань и ПП-8.
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Автобусы, павильоны, тазики и миллионные долги: в Омске начинается приватизация муниципальных рынков, бань и ПП-8.