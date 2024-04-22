Гукеш о победе в турнире претендентов: «Можно вздохнуть с облегчением. Пока следил за безумной партией Непомнящего и Каруаны, меня переполняли эмоции»

17-летний индиец Гукеш Доммараджу стал победителем турнира претендентов в Торонто. В заключительном 14-м туре самой долгой стала партия между россиянином Яном Непомнящим и американцем Фабиано Каруаной, которая завершилась на 109-м ходу.
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